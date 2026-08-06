Авито: Ленинградская область стала лидером по спросу на аренду посуточных квартир и домов в августе

По данным Авито Рекламы, в августе 2026 года поездку планирует каждый шестой россиянин. Спрос на загородные форматы размещения, как отметили в Авито Путешествиях, вырос: гостевые дома бронируют более чем вдвое чаще, базы отдыха — на 49%, глэмпинги — на 19%.