Российские дроны могут долгое время маневрировать, ведя разведку и истощая ПВО, значительно больше увеличивая цену противодействия и последствий, чем непосредственный удар.
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