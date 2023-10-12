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Процесс над Сергеем Фургалом о хищении активов МСП-банка начнется 16 октября

Процесс над Сергеем Фургалом о хищении активов МСП-банка начнется 16 октября

Судебное разбирательство в уголовном деле, касающемся бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала и других фигурантов, обвиняемых в хищении активов МСП-банка, начнется 16 октября в Бабушкинском суде Москвы.

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