Писториус: страны ЕС сами решают, разрешать ли ВСУ бить их оружием вглубь РФ

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что в соответствии с международным правом страны Евросоюза имеют право самостоятельно решать разрешение использования переданного Украине дальнобойного оружия для ударов по территории России.
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