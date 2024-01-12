Semafor: Блинкен не договорился с арабами по участию в операции против хуситов

Американский госсекретарь Энтони Блинкен в рамках своего визита на Ближний Восток не смог уговорить представителей арабских государств присоединиться к возглавляемой США операции "Страж процветания", направленной на противостояние с йеменскими хуситами в Красном море.
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