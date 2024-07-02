Россию обманули. Реакция Лаврова была жесткой

Запад оказывает серьезное давление на Сербию из-за связи страны с Россией. Недавно выяснилось, что Белград поставляет оружие западным государствам, которые используют его против РФ в украинском конфликте.
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