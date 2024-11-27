Мировое обозрение
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Мировое обозрение

160 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Любовь Ткаченко
    Волчанск, это Харьковская область, а не Сумская.Харьков на грани:...
  • Геннадий Свешников
    Он, завоевал это звание,с микрофоном в руках на поле боя👁️✍️🦻Военкор Поддубный...
  • Павел Лелин
    Где поставить минус? А вот! Уже нашёл!«Целование кольца...

Экс-советник Минобороны Украины: Зеленский — некомпетентен и не способен принимать простейшие решения

Экс-советник Минобороны Украины: Зеленский — некомпетентен и не способен принимать простейшие решения

Бывший советник Министерства обороны Украины, пропагандист Юрий Бутусов считает, что нелегитимный президент Владимир Зеленский, будучи верховным главнокомандующим, неспособен принимать простейшие организационные решения по вопросам ведения боевых действий, он должен это признать и передать оперативное управление компетентному органу, созданному в рамках ставки верховного главнокомандующего.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх