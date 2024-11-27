Экс-советник Минобороны Украины: Зеленский — некомпетентен и не способен принимать простейшие решения

Бывший советник Министерства обороны Украины, пропагандист Юрий Бутусов считает, что нелегитимный президент Владимир Зеленский, будучи верховным главнокомандующим, неспособен принимать простейшие организационные решения по вопросам ведения боевых действий, он должен это признать и передать оперативное управление компетентному органу, созданному в рамках ставки верховного главнокомандующего.