Опрос о направлениях развития умных городов и развития электронных сервисов.

Одно из основных направлений цифрового развития Республики Беларусь - региональное цифровое развитие, целью которого является создание условий для ускоренного социально-экономического развития регионов, сокращение межрегиональной дифференциации путем создания равных возможностей для достижения высокого уровня и качества жизни населения за счет внед .