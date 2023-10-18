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Царьград

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"Затопили соседей водкой": Печальная история семьи, выигравшей в лотерею миллион долларов

"Затопили соседей водкой": Печальная история семьи, выигравшей в лотерею миллион долларов

В начале двухтысячных семья из Уфы выиграли в лотерею сумасшедшие деньги – миллион долларов! Однако богатство не принесло счастья – теперь никто не может найти супругов, после них остались только легенды: например, будто бы однажды затопили соседей водкой.

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