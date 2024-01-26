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Пони на этом сказочном острове больше, чем людей

Пони на этом сказочном острове больше, чем людей

Если вы устали от всего (и в особенности от людей), если вам позарез нужно немного магии в жизни, то у нас есть для вас идея! Отправляйтесь на остров Фула — милых маленьких пони в этом живописном месте больше, чем людей.

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