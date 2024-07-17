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Украина заблокировала транзит российской нефти в Венгрию

Украина заблокировала транзит российской нефти в Венгрию по нефтепроводу "Дружба". Об этом в среду, 17 июля, пишет агентство Bloomberg, приводя заявление министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто в кулуарах заседания СБ ООН в Нью-Йорке.

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