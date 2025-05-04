В Госдуме предложили упростить присвоение «Ветерана труда» работникам ОПК

Председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова («Справедливая Россия — За правду») предложила министру труда Антону Котякову упростить присвоение звания «Ветеран труда» работникам оборонно-промышленного комплекса (ОПК).
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