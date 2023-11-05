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В Новосибирской области водитель Honda CR-V сбил насмерть женщину и сбежал

В Новосибирской области водитель Honda CR-V сбил насмерть женщину и сбежал

Дорожно-транспортное происшествие случилось в субботу вечером в Барабинском районе.В селе Новониколаевка Барабинского района Новосибирской области в субботу, 4 ноября, под колёсами автомобиля Honda CR-V погибла родившаяся в 1956 году женщина.

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