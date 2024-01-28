Когда появился биткоин?

Биткоин появился 3 января 2009 года. Именно в этот день были созданы первые 50 биткоинов, стоимость каждого находилась на уровне 1 доллара, при чём через год цена опускалась до 50 центов, что в переводе на российскую валюту тех лет составляло порядка 15 рублей.