Росавиация ввела ограничения в Домодедово с 3 сентября

С 3 сентября в аэропорту Домодедово введены временные ограничения. Росавиация сообщает, что приём и отправка рейсов возможны только после согласования с властями.
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