Российские инвесторы могут получить почти 500 млрд рублей дивидендов за полугодие

Крупнейшие публичные российские компании по итогам первой половины 2026 года пообещали акционерам выплатить почти 500 млрд рублей дивидендов – на 46% больше, чем годом ранее, подсчитал «Коммерсантъ».
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