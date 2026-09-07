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Российские инвесторы могут получить почти 500 млрд рублей дивидендов за полугодие

Крупнейшие публичные российские компании по итогам первой половины 2026 года пообещали акционерам выплатить почти 500 млрд рублей дивидендов – на 46% больше, чем годом ранее, подсчитал «Коммерсантъ».

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