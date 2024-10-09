Московская сирота в тюрьме Бали: тревожный зов волонтеров Ольга ВайленкоИстория молодой москвички Полины Мануленко, которая вот уже почти пять месяцев находится в заключении на Бали, стала предметом беспокойства российских волонтеров, активно работающих над ее освобождением.
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