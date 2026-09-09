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Аргументы недели

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Мнение диетолога: как поддержать иммунитет без дорогих суперфудов

Мнение диетолога: как поддержать иммунитет без дорогих суперфудов

С наступлением осени организм перестраивается на холод, дефицит солнца и смену рациона. Поддержать иммунитет можно бюджетно: диетолог Ольга Валикова назвала интернет-изданию «Подмосковье сегодня» пять продуктов дешевле 100 рублей, которые стоит включить в меню.

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