Мнение диетолога: как поддержать иммунитет без дорогих суперфудов

С наступлением осени организм перестраивается на холод, дефицит солнца и смену рациона. Поддержать иммунитет можно бюджетно: диетолог Ольга Валикова назвала интернет-изданию «Подмосковье сегодня» пять продуктов дешевле 100 рублей, которые стоит включить в меню.