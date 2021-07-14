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Анатолий Вассерман раскрыл главный смысл статьи Путина об украинцах

Публицист, политический консультант Анатолий Вассерман оценил статью Путина об украинцах и русских - 00:30 Украина Путина – какой он её видит? - 07:05 Как бороться с антироссийской пропагандой? - 13:59 Почему РФ не признаёт самопровозглашенные республики Донбасса? - 16:48 Почему статья вышла именно сейчас? - 19:38 Независимая Белоруссия - какая она? Обещанная во время прямой линии статья Владимира Путина «Об историческом единстве русских и украинцев» была опубликована на сайте Кремля 12 июля.

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