Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Страна и люди

10 405 подписчиков

УКРАИНА – НЕ ЛЕГИТИМНОЕ ЯВЛЕНИЕ. НО ОТВЕТИТ ПО ЗАКОНУ

Что обсуждали Джаред Кушнер и Стив Уиткофф с Владимиром Путиным, и что после этой встречи американские посланники сказали ЗеленскомуПочему риторика министра иностранных дел России Сергея Лаврова в адрес Украины стала ещё более жесткой и бескомпромисснойЧто происходит на выборах в Германии, и почему у бывшего канцлера этой страны Ангелы Меркель сердце обливается кровью из-за результатов голосованияПочему Болгария, производящая вооружение для Киева и присоединившаяся к антироссийским санкциям, заговорила о миреКанада и Евросоюз намерены создать стратегический альянс.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым