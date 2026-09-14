Что обсуждали Джаред Кушнер и Стив Уиткофф с Владимиром Путиным, и что после этой встречи американские посланники сказали ЗеленскомуПочему риторика министра иностранных дел России Сергея Лаврова в адрес Украины стала ещё более жесткой и бескомпромисснойЧто происходит на выборах в Германии, и почему у бывшего канцлера этой страны Ангелы Меркель сердце обливается кровью из-за результатов голосованияПочему Болгария, производящая вооружение для Киева и присоединившаяся к антироссийским санкциям, заговорила о миреКанада и Евросоюз намерены создать стратегический альянс.