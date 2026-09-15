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АдГ опередила партию Мерца

АдГ опередила партию Мерца

Немецкая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) опередила правящую партию канцлера Германии Фридриха Мерца в общенациональном опросе, следует из данных GMS.

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