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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Зенит» может отдать Изидора в аренду после выкупа у «Локомотива». Форвард забил 3 гола за сезон

В апреле появилась информация, что опция обязательного выкупа нападающего активирована, и «Зенит» заплатит «Локомотиву» 4 млн евро.

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