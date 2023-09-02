Богатейшая женщина России №2: как живет Татьяна Литвиненко Елена ГалицкаяForbes опубликовал свежий рейтинг богатейших женщин России, в котором лидерство удерживает владелица маркетплейса Wildberries Татьяна Бакальчук.
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