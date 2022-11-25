Российский посол рассказал об антиисторической инициативе в парламенте Германии

Российский посол в Берлине Сергей Нечаев заявил, что инициатива ряда депутатов Бундестага (парламента Германии) об обсуждении и принятии резолюции с признанием так называемого голодомора геноцидом является антиисторической и противоречащей фактам.
Российский посол в Берлине Сергей Нечаев заявил, что инициатива ряда депутатов Бундестага (парламента Германии) об обсуждении и принятии резолюции с признанием так называемого голодомора геноцидом является антиисторической и противоречащей фактам.
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