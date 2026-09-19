Питер Лавиолетт: «Не стоит ограничивать креативность Панарина – ей нужно дать волю. Его мышление и умение создавать моменты – на очень высоком уровне»

Главный тренер « Лос-Анджелеса » Питер Лавиолетт сообщил, что не намерен ограничивать игру нападающего команды Артемия Панарина «Я уже работал с Артемием [в «Рейнджерс»], и должен сказать, что его игровое мышление и умение создавать моменты в атаке находятся на очень высоком уровне.