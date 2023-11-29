Пенсионерка доверилась домработнице из Узбекистана, но ночью об этом сильно пожалела

Tyman Ros

Русские прекрасно раньше справлялись с любыми видами работ. Пенсионерки подрабатывали и уборщицами и нянями. Мужчины на пенсии работали дворниками. То, что незаконные мигранты не только не платят налоги, не имеют сан.книжки, регистрацию и другие документы, они ещё и криминальны. Но завозят в страну незаконных мигрантов именно те, кто зарабатывает на них деньги. Пока незаконная деятельность дельцов не будет пресечена , так и будут завозить.