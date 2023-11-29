Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Пенсионерка доверилась домработнице из Узбекистана, но ночью об этом сильно пожалела

Пенсионерка доверилась домработнице из Узбекистана, но ночью об этом сильно пожалела

# Чернильница   Сегодня довольно любопытная, но уже ни секунды не удивляющая история о многонациональной жизни в России.

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Комментарии
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Платон Платонов
Ну и что делать старушкам одиноким, которым необходима помощь по жизни, коли русских брать нельзя, а нерусских, недопустимо?
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8 час.
Tyman Ros
Русские прекрасно раньше справлялись с любыми видами работ. Пенсионерки подрабатывали и уборщицами и нянями. Мужчины на пенсии работали дворниками. То, что незаконные мигранты не только не платят налоги, не имеют сан.книжки, регистрацию и другие документы, они ещё и криминальны. Но завозят в страну незаконных мигрантов именно те, кто зарабатывает на них деньги. Пока незаконная деятельность дельцов не будет пресечена , так и будут завозить.
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6 час.
Платон Платонов
Чтобы пресечь поток мигрантов, надо, чтобы русские захотели работать, как мигранты, за ту же зарплату. А как это сделать?
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6 час.

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