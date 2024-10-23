Захарова прокомментировала планы Польши о высылке российского посла

Политика как она есть

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя намерения Польши отказаться от требования выплаты репараций от Германии и выслать из страны посла РФ Сергея Андреева, отметила, что в конце первой четверти ХХI века «ложь называется правдой».