Захарова прокомментировала планы Польши о высылке российского посла

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя намерения Польши отказаться от требования выплаты репараций от Германии и выслать из страны посла РФ Сергея Андреева, отметила, что в конце первой четверти ХХI века «ложь называется правдой».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии