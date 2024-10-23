Политика как он...
ГлавнаяБлогНовостиСоциалкаИстория
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Политика как она есть

40 973 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Евгений Саваровский
    Партизанам спасибоВ Курахово ФАБ-30...
  • Владимир Плотников
    Так это только вы, журналисты, чешете, что Россию изолировали. Зачем вы это делаете? Кому песни подпеваете?Сначала намечалас...
  • Василий Васильев
    Вот когда в официальных рапортах нашего Правительства  исчезнет упоминание доллара в качестве оценочного инструмента ...Сначала намечалас...

Захарова прокомментировала планы Польши о высылке российского посла

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя намерения Польши отказаться от требования выплаты репараций от Германии и выслать из страны посла РФ Сергея Андреева, отметила, что в конце первой четверти ХХI века «ложь называется правдой».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх