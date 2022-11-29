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Туристка из Тюмени поймала «горную болезнь» на вершине «Таганая»

Туристка из Тюмени поймала «горную болезнь» на вершине «Таганая»

Эвакуировать гостью ночью прибыли спасатели. Есть такая болезнь под названием «горная», когда человек, поднявшись на большую высоту, начинает задыхаться – уровень насыщения организма кислородом падает.

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