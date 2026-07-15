Neuralink, подвинься: в Китае впервые установили имплант в мозг реального пациента, а не в ходе испытаний

Имплант NEO с интерфейсом «мозг-компьютер» нужен для восстановления функций рукиБольница Хуашань при Университете Фудань в Шанхае провела первую операцию по установке импланта в мозг пациента не в ходе клинических испытаний, а по назначению врача.
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