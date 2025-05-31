Встречи с совятами могут быть опасными для человека

Журналист и биолог Павел Глазков в своем блоге «Каждой твари по паре» предупредил любителей природы: сейчас в лесах можно встретить маленьких совят, но приближаться к ним категорически не стоит – это может быть опасно для здоровья человека.
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