"Штурм Берлина" устроили уссурийские подростки

"Штурм Берлина" устроили уссурийские подростки

"Дорогой Памяти и Славы" прошли уссурийские кикбоксеры и воспитанники воскресной школы. Сценарной игрой "Взятие Берлина" организаторы старались привлечь молодежь к истории России необычным и понятным способом, сообщает ИА UssurMedia.

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