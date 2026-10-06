Министерство сельского хозяйства Подмосковья запустило субсидии для туризма

С 10 октября в Московской области начинается прием заявок на субсидии для сельского туризма. Поддержка предназначена малым и микропредприятиям.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- СК Общество по сохра...
- КЕ Екатеринбург сбро...
- Таджик оправдал и...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым