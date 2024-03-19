Посол Украины в Австралии устроил скандал после показа фильма о спецоперации

КАНБЕРРА, 19 марта, ФедералПресс. Глава диппредставительства Украины в Австралии Василий Мирошниченко раскритиковал местный телеканал АВС за показ документального фильма об СВО, сообщает издание The Guardian.
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