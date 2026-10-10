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Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

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🏆Поздравляем! Трудовой коллектив МБУ «Новоаннинский ЦФК» получил высокую награду — Почетный знак отличия, посвященный 95-летию Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»! ❗Награда учреждена Региональным центром тестирования ВФСК ГТО Волгоградской области и вручается за активное участие в движении ГТО и значительный вклад в развитие физической культуры и спорта на территории региона.

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