🏆Поздравляем! Трудовой коллектив МБУ «Новоаннинский ЦФК» получил высокую награду — Почетный знак отличия, посвященный 95-летию Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»! ❗Награда учреждена Региональным центром тестирования ВФСК ГТО Волгоградской области и вручается за активное участие в движении ГТО и значительный вклад в развитие физической культуры и спорта на территории региона.