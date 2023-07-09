Финляндия платит взносы за членство в Поясе Обиженных

1. Финские власти официально признали провал антироссийских санкций. Стремясь стать «первым учеником», финны рвали связи с Россией по максимуму, перейдя от прагматичных отношений прошлых десятилетий к откровенно непрактичной политике.
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