Закон и Порядок

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Финляндия платит взносы за членство в Поясе Обиженных

Финляндия платит взносы за членство в Поясе Обиженных

1. Финские власти официально признали провал антироссийских санкций. Стремясь стать «первым учеником», финны рвали связи с Россией по максимуму, перейдя от прагматичных отношений прошлых десятилетий к откровенно непрактичной политике.

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