А мы точно наказываем иноагентов? Странные приговоры вызывают вопросы у миллионов людей

В последнее время в России как будто ужесточается борьба с теми, кто сбежал за границу и оттуда поливает Родину помоями и открыто желает ей поражения, горячо "болея" за врага.
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