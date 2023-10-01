Жена Сергея Жигунова топит мысли о фитнесе в рассоле для огурцов, пока ее сравнивают с Анастасией Заворотнюк

Журналистка Виктория Ворожбит то и дело подвергается критике со стороны пользователей сети. Жена Сергея Жигунова активно ведет страницу социальных сетей, рассказывая своим подписчикам о разных жизненных событиях и интересных историях.
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