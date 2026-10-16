Жители Санкт-Петербурга жалуются на сбои мобильного интернета 16 октября. По сообщениям пользователей, работают только ресурсы из белых списков.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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