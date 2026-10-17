Студенты Игорь Титов, Ирина Конева и Вадим Елфимов завоевали бронзу в дисциплине «Отвод и таксация лесосеки в спелых древостоях» на всероссийских соревнованиях, которые прошли на базе Поволжского государственного технологического университета в Йошкар-Оле.