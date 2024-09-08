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Ивановские новости

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С 1 января в Ивановской области выплаты по уходу будут начисляться автоматически

С 1 января в Ивановской области выплаты по уходу будут начисляться автоматически

Изменения коснутся пенсионеров старше 80 лет, инвалидов первой группы и людей, нуждающихся в уходе.тало известно, с 1 января 2025 года изменится порядок дополнительных выплат по уходу к пенсиям для граждан старше 80 лет и инвалидов первой группы.

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