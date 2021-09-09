"Пульс Планеты"

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Украинский депутат недоволен подарками США

Украинский депутат недоволен подарками США

В раде недовольны военной помощью от США, им, видите ли, не хватит поставляемого оружия, чтобы победить Россию.

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Vladimir Lioubimcev
У США денег НЕТ!! В октябре закончатся, если Госдеп не увеличит внешний долг. Если же не увеличат, закроются государственные офисы, и все чиновники уйдут в неоплачиваемый отпуск... Им не до Украины....
Иван
Бросили обглоданную кость укропсам.
penoplast05
Не доволен? Они должны преданно смотреть в глаза виляя хвостом, и ждать очередной печеньки, а не высказывать своё недовольство!
anatolii660 reznikov
Безобразие А что тогда воровать и продавать ? Без их оружия что жрать военным чинам Да и гривни Хиба ж це деньги ?

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