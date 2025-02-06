Новое видео Sins of a Solar Empire 2 подготовит игроков к их первым шагам в космическом пространствеВ обширной вселенной Sins of a Solar Empire II игроки сталкиваются со сложной паутиной стратегических возможностей, которые часто могут показаться подавляющими.
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