ЛЮСИНЭ АВЕТЯН Ну что, новости прямо фонтаном фонтанируют, и главная из них - сегодня начинается рассмотрение иска ЮАР в отношении совершаемого Израилем геноцида палестинцев в международном суде в Гааге.
Фонтан из новостей или "... цирк" с конями
Комментарии
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СЕРГЕЙ
Пидарасов
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8 час.
Вик Норд
Отчего же нет слов,есть им определение,нЕлюди...,непрямые приспешники(а иногда полноценные) сатанизма.
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8 час.
SM
Sergey Mosyagin
ООН... А что вообще что она решает? Зачем эта кормушка для Запада?
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2 час.
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