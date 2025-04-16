«Рынок будет сдуваться»: эксперт назвал последствия отмены льготной ипотеки

МОСКВА, 16 апреля, ФедералПресс. После завершения льготной ипотеки 1 июля 2024 года высокие процентные ставки сделали ипотеку менее привлекательной, заявила зампредседателя Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.
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