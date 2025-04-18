«Вырасту — стану донором»: кадеты Санкт-Петербургского кадетского военного корпуса Минобороны РФ побывали на Городской станции переливания крови

Им показали, как работает служба крови в городе Для двадцати мальчиков 12-13 лет, кадетов 63-го учебного взвода Санкт-Петербургского кадетского военного корпуса имени князя Александра Невского Минобороны, открыла двери Городская станция переливания крови.
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