Байконур, бонус: Всякая всячина

В музыкальных альбомах бывает такая штука, как бонус-трек. Здесь нечто подобное - не очень серьезный винегрет из фотографий: песчанки, птички, циклопические конструкции на горизонте и атмосферные явления.
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