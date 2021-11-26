Байконур, бонус: Всякая всячина

Байконур, бонус: Всякая всячина

В музыкальных альбомах бывает такая штука, как бонус-трек. Здесь нечто подобное - не очень серьезный винегрет из фотографий: песчанки, птички, циклопические конструкции на горизонте и атмосферные явления.

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