Акробат вниз головой сорвался с высоты на цирковом представлении в Ростове

Акробат сорвался с каната во время циркового представления в Ростове-на-Дону, сообщает РЕН ТВ. По словам очевидцев, он пытался проехать на велосипеде по узкой полосе в нескольких метрах над сценой, но потерял равновесие и упал вниз головой.