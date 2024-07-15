Акробат вниз головой сорвался с высоты на цирковом представлении в Ростове

Акробат сорвался с каната во время циркового представления в Ростове-на-Дону, сообщает РЕН ТВ. По словам очевидцев, он пытался проехать на велосипеде по узкой полосе в нескольких метрах над сценой, но потерял равновесие и упал вниз головой.
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