Магнитные бури 29 января 2024 года: как сохранить здоровье в период геомагнитных возмущений Ольга ВайленкоЭксперты подчеркивают, что зимнее время делает магнитные бури более воздействующими на организм человека из-за низких температур и сильных изменений в магнитном поле Земли.
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