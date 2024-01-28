Магнитные бури 29 января 2024 года: как сохранить здоровье в период геомагнитных возмущений Ольга ВайленкоЭксперты подчеркивают, что зимнее время делает магнитные бури более воздействующими на организм человека из-за низких температур и сильных изменений в магнитном поле Земли.