В Волгоградской области супруги уронили ребенка во время конфликта на улице

В Волгоградской области пьяный супруги подрались из-за ребенка и в итоге уронили его. Конфликт пары попал на видео, которое позже очевидец случившегося опубликовал в Telegram-канале "Новоаннинский сегодня NOVO_TODAY".
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