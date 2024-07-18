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Врач Демьяновская рассказала о пользе бани летом

Врач Демьяновская рассказала о пользе бани летом

Невролог Екатерина Демьяновская рассказала, в чем заключается польза бани в летнюю жаруВ летний зной многие опасаются ходить в баню и париться, ведь организм и так испытывает нагрузку от высоких температур.

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